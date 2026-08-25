Sirsa News: गोली मारकर हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल कैद

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एक लाख रुपये जुर्माना, खेत में कमरा बनाने के लिए हुआ था विवादनीचे गिरे पड़े कुलदीप सिंह पर चलाई थी गोलीसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। व्यक्ति को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी जगदेव सिंह को सात साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।इस मामले में सदर डबवाली थाना पुलिस अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में गांव मटदादू निवासी प्रदीप सिंह ने बताया था कि वह एक किसान है और गांव मटदादू में उसकी पुश्तैनी जमीन है।वह अपने खेत में एक कमरा बनवा रहा था, उसका जीजा कुलदीप सिंह भी उसकी मदद करने आया हुआ था। 14 अप्रैल 2024 को जगदेव सिंह निवासी गांव मलकाना, जिला बठिंडा यहां आया।जगदेव सिंह ने उससे कहा कि तुम मेरी जमीन पर कमरा बना रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। प्रदीप सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की, तो वह गुस्से में आ गया और पिस्तौल निकाल ली। इसके बाद उसने उसके जीजा कुलदीप सिंह से कहा कि तुम्हें कब्जा करने का सबक सिखाएंगे।इसके बाद प्रदीप व उसका जीजा कुलदीप वहां से भागने लगे लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कुलदीप सिंह गिर गया। जगदेव सिंह ने कुलदीप सिंह को मारने के इरादे से उसपर पिस्तौल से गोली चला दी। इसके बाद वह मौके से भाग गया।प्रदीप सिंह के अनुसार, उसने अपने जीजा कुलदीप सिंह को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर होते देख उसे बठिंडा रेफर कर दिया।पुलिस ने प्रदीप सिंह का बयान दर्ज कर जगदेव सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 15 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने जगदेव सिंह को सात साल कैद की सजा सुना दी।