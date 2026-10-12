फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   14,000 students to participate in quiz; knowledge of rules will serve as a safety shield.

Sirsa News: प्रश्नोत्तरी में भाग लेंगे 14 हजार विद्यार्थी, नियमों का ज्ञान बनेगा सुरक्षा कवच

Mon, 12 Oct 2026 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
14,000 students to participate in quiz; knowledge of rules will serve as a safety shield.
प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर निर्देश देते यातायात पुलिस प्रभारी शमशेर सिंह ।
सिरसा। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की अलख जगाने और हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 14 अक्तूबर को जिले के स्कूलों में खंडस्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में जिले के करीब 14,431 विद्यार्थी यातायात नियमों की समझ और सुरक्षा संबंधी ज्ञान को परखेंगे।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का आयोजनसुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होगा। खंडस्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। पुलिस विभाग ने शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं जो स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचकर प्रबंधन को प्रतियोगिता की जानकारी देंगी और तैयारियों का जायजा लेंगी।
विज्ञापन

यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक, हाईवे एवं यातायात, हरियाणा, करनाल तथा पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के निर्देशानुसार प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को यातायात संकेतों, सड़क सुरक्षा नियमों, निर्धारित गति सीमा और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों से जुड़े सवाल पूछकर जागरूक किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचपन में सीखी आदतें आएंगी जीवनभर काम
सिंह ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही यातायात नियमों की जानकारी देना जरूरी है। बचपन में सीखी गई अच्छी आदतें जीवनभर काम आती हैं। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना, यातायात संकेतों को समझना और सड़क पार करते समय सावधानी बरतना दुर्घटनाओं से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जागरूक विद्यार्थी स्वयं सुरक्षित रहने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

लापरवाही बन सकती है हादसे का कारण
थाना प्रभारी ने कहा कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलिस की ओर से समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम और गोष्ठियां आयोजित कर सुरक्षित सफर का संदेश दिया जाता है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। जिला स्तरीय परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed