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जेल अधीक्षक ने जिला एवं सत्र न्यायालय से ली पौध वितरण की अनुमतिउपायुक्त, एसपी व प्रदेश की अन्य जेलों को भेजा पत्रफोटो एकसिरसा। जेल की चहारदीवारी में बंद बंदियों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। बंदियों ने अपनी मेहनत और लगन से फूलों के पौधे तैयार किए हैं। ये पौधे जेल परिसर के अलावा सरकारी कार्यालयों को भी महकाएंगे।जिला जेल प्रशासन ने बंदियों को हुनरमंद बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत बंदियों के भीतर सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। बंदियों ने अठारह किस्मों के सीजनल फूलों के करीब एक लाख पौधे तैयार किए हैं।जिला एवं सत्र न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद पौधों का वितरण शुरू हो चुका है। जेल अधीक्षक जसवंत सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। उनकी योजना इन फूलों को विभिन्न संस्थानों में लगवाने की है। योजना के तहत जिले के सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को पौधे दिए जाएंगे।पुलिस थानों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी इन्हें लगाया जाएगा। इससे सरकारी परिसरों में हरियाली और खुशबू फैलेगी। इसके लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है।पत्र के माध्यम से पौधे प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। जिन सरकारी संस्थानों को सीजनल फूलों को पौधे चाहिए, वे कर्मचारी भेज सकते हैं। संस्थान अपने कर्मचारियों को जिला जेल भेजकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं।विभिन्न प्रजातियों के फूल शामिलबंदियों ने जेल परिसर में अठारह अलग-अलग प्रजातियों के पौधे उगाए हैं। इनमें कॉर्पिसिसिस, रेसेबा ओडोराटा और मकई फ्लावर शामिल हैं। कॉसमॉस, पेटुनिया और कुत्ते का फ्लावर भी इस सूची में हैं। कैलिफोर्निया पॉपी, फ्लॉक्स और पॉपी के पौधे भी तैयार हुए हैं। लार्कस्पर, कैलेंडुला और डायमोर्फोटिका की किस्में भी उगाई गई हैं। नगरेंटा, एग्रोसिमा और हॉलीहॉक के पौधे भी खास हैं। बर्फ, स्टैंक और गजानिया सहित कई अन्य किस्में भी शामिल हैं। जेल प्रशासन ने प्रदेश की अन्य जेलों के अधीक्षकों को भी पत्र लिखा है। अन्य जेलों को भी पत्र लिखकर पौधे प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। अन्य जेलों में भी इन पौधों का उपयोग किया जा सकेगा।हुनर से बदल रही बंदियों की जिंदगीजेल अधीक्षक ने बंदियों की जिंदगी पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन का उद्देश्य केवल सजा पूरी करवाना नहीं है। प्रशासन बंदियों के व्यक्तित्व और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। इसी सोच के तहत प्रत्येक बंदी की रुचि को पहचाना जाता है। कैदियों के हुनर को पहचानकर उसे निखारने का पूरा प्रयास होता है। बंदियों को उनकी इच्छा के अनुसार अलग-अलग काम सिखाए जाते हैं। इससे वे जेल में रहते हुए कोई उपयोगी हुनर सीख पाते हैं। रिहा होने के बाद वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं।सकारात्मक ऊर्जा का हो रहा है संचारजेल अधीक्षक ने बताया कि बंदियों ने परिसर में हजारों फूल लगाए हैं। विभिन्न प्रजातियों के ये खुशबूदार फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। पौधे तैयार करने और उनकी देखभाल करने से बंदियों को लाभ मिल रहा है। इससे उन्हें नया काम सीखने का अवसर मिल रहा है। उनके भीतर जिम्मेदारी और धैर्य की भावना विकसित हो रही है। इस प्रक्रिया से उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे रचनात्मक कार्य बंदियों के व्यवहार में सुधार लाते हैं। ये कार्य बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करते हैं। संवादकोट्सजेल परिसर में बंदियों ने 18 किस्मों के फूलों के पौधे तैयार किए हैं। पौधों को जिले के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, पुलिस थानों व अन्य जेलों में भेजा जाएगा। इससे पूर्व बंदियों को पौधे तैयार करने का हुनर सिखाया गया था।-जसवंत सिंह, जेल अधीक्षक, सिरसा।