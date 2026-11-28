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संवाद न्यूज एजेंसी





कालांवाली। कस्बे में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में दो युवकों की मौत हो गई। परिजनों ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत नहीं दी है। मृतक की पहचान सुखविंदर सिंह (23) और राजेश कुमार (24) के रूप में हुई है। राजेश की नशे की लत छुड़ाने के लिए पंचायत ने नशा मुक्ति केंद्र में उपचार भी करवाया था। उपचार के कुछ दिन बाद फिर से नशे का सेवन शुरू कर दिया। शुक्रवार शाम उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। राजेश के माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई के साथ रहता था। सुखविंदर सिंह भी नशे का आदी बताया गया है। थाना प्रभारी अवतार सिंह ने बताया कि परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है।

- एक युवक का पंचायत ने नशा मुक्ति केंद्र में करवाया था इलाज