Rohtak News: पेट दर्द होने पर गलत दवाई खाने से युवक की मौत

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कलानौर थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि गलत दवाई खाने से संदीप की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। संदीप के तीन बच्चे हैं जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है।

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रोहतक। कलानौर क्षेत्र के कहानौर गांव में पेट दर्द होने पर गलत दवाई खाने से संदीप (45) की शनिवार को मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, शनिवार सुबह से ही संदीप के पेट में दर्द था और वे परेशान थे। दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने घर पर रखी दवाई खा ली। करीब आधे घंटे बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें कहानौर के सीएचसी ले गए जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।