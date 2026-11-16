Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Youth dies after taking the wrong medicine for a stomach ache

Rohtak News: पेट दर्द होने पर गलत दवाई खाने से युवक की मौत

Mon, 16 Nov 2026 02:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Youth dies after taking the wrong medicine for a stomach ache
रोहतक। कलानौर क्षेत्र के कहानौर गांव में पेट दर्द होने पर गलत दवाई खाने से संदीप (45) की शनिवार को मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, शनिवार सुबह से ही संदीप के पेट में दर्द था और वे परेशान थे। दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने घर पर रखी दवाई खा ली। करीब आधे घंटे बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें कहानौर के सीएचसी ले गए जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


कलानौर थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि गलत दवाई खाने से संदीप की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। संदीप के तीन बच्चे हैं जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed