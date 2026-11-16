Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Atharvaveda Parayana Yajna held at the ashram

Rohtak News: आश्रम में हुआ अथर्ववेद पारायण यज्ञ

Mon, 16 Nov 2026 02:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Atharvaveda Parayana Yajna held at the ashram
रोहतक । आर्य नगर स्थित वैदिक भक्ति साधन आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा पर अथर्ववेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। तीसरे दिन राजस्थान से आए मुख्य वक्ता आचार्य सोमदेव ने घरों में लगे चित्रों के चित्त पर प्रभाव और आदर्श पत्नी के गुणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने द्रौपदी और माता कुंती के प्रेम को सास-बहू के लिए आदर्श बताया। इससे पहले कन्या गुरुकुल रुड़की की ब्रह्मचारिणियों ने अथर्ववेद के मंत्रों का सस्वर पाठ किया और यजमानों ने आहुतियां दीं। यज्ञ ब्रह्मा आचार्य शक्तिदेव ने कहा कि हिंदू समाज ने आपसी तालमेल छोड़ दिया है। मंत्री जितेंद्र मेहता ने बताया कि 23 नवंबर को भजन संध्या और 24 नवंबर को पूर्णाहुति होगी। सुमन भाटिया ने भजन सुनाए। संदीप काहनी, जगदीश आहूजा, यशपाल भाटिया, संजय कथूरिया सहित कई लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed