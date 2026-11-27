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रोहतक। सर्कुलर रोड स्थित एक होटल में 14 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन शृंखला उपनिषद् ज्ञानामृत एवं रूपध्यान साधना का शुभारंभ हुआ। स्वामी कृपालु महाराज की प्रमुख प्रचारिका रासेश्वरी देवी ने शुक्रवार को प्रथम दिन इस शृंखला के माध्यम से मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया। प्रवचन के पहले दिन रासेश्वरी देवी ने उपनिषदों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उपनिषद् चारों वेदों का निचोड़ हैं और संपूर्ण मानवता के लिए जीवन-मार्गदर्शक भी हैं। इनमें ब्रह्मविद्या और जीवन-दर्शन समाहित है, जिससे आत्मा, परमात्मा और माया के गहरे रहस्य समझे जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अज्ञान की नींद त्यागकर आत्म-ज्ञान के लिए जागने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही आत्मा सभी सांसारिक बंधनों और दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकती है। संवाद