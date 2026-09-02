Rohtak News: रेवाड़ी में 6 सितंबर को सीएम धावकों के संग लगाएंगे दौड़

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

उन्होंने जिले के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर मैराथन का हिस्सा बनने का आह्वान किया। मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों को ई-प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। 10 किलोमीटर दौड़ के महिला और पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को एक लाख रुपये, द्वितीय स्थान पर 50 हजार रुपये और तृतीय स्थान पर 21 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगेमैराथन को आकर्षक बनाने के लिए सांस्कृतिक मंच, सैंड आर्ट और विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशामुक्ति, स्वास्थ्य और खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल और जलपान सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाडीसी ने बताया कि मैराथन में भाग लेने के इच्छुक लोग ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के दौरान नाम, माता-पिता का नाम, आयु, राज्य, जिला और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा क्यूआर कोड के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने लोगों से 6 सितंबर को नशामुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ मैराथन में शामिल होने की अपील की।