Rohtak News: ऑटो की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:04 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:04 PM IST
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धारूहेड़ा। राजपुरा-खटावली रोड पर बुधवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से 67 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर धारूहेड़ा थाना पुलिस से राइडर-112 मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया उसके बाद परिजनों को सौंप दिया।
जांच अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि राजपुरा-खटावली रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक महिला को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी नागरिक अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान कमला देवी निवासी राजपुरा की ढाणी के रूप में हुई है। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
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जांच अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि राजपुरा-खटावली रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक महिला को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी नागरिक अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान कमला देवी निवासी राजपुरा की ढाणी के रूप में हुई है। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
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