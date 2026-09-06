शिक्षक समाज की बुनियाद मजबूत करते हैं: दिमाना

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रोहतक। मातूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में रविवार को शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जाट शिक्षण संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दिमाना का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया।संस्थान के निदेशक नवनीत अहलावत ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। प्रधान दिमाना ने शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की बुनियाद मजबूत करते हैं। उनके बिना वास्तविक तरक्की संभव नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सीढ़ी का कार्य करते हैं।दिमाना ने बताया कि जाट शिक्षण संस्था का उद्देश्य राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना है। मातूराम इंस्टीट्यूट के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री-रेडी वातावरण की सराहना की। इस अवसर पर संस्था के उपप्रधान धर्मराज, कॉलेजियम सदस्य कपूर सिंह ढाका, सुनील सिन्हा, सुखबीर हुड्डा और पवन कादियान मौजूद थे। स्टाफ सदस्य, विद्यार्थी आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे।