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एआई के दौर में सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी : प्रो. मिलाप

Sat, 31 Oct 2026 02:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:47 AM IST
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Social and emotional intelligence are also essential in the age of AI: Prof. Milap

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रोहतक। विद्यालय जीवन की वह आधारशिला है जहां से व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र, सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रप्रेम की नींव पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस दौर में विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता के साथ-साथ सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस भी विकसित करनी चाहिए। यह बात महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के कुलपति प्रो. मिलाप पूनियां ने बिरला स्कूल, पिलानी के वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति-2026 में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही।

शुक्रवार को आयोजित इस समारोह में बिरला स्कूल के पूर्व छात्र (बैच 1991) प्रो. मिलाप पूनियां ने अपने विद्यार्थी जीवन की यादें साझा करते हुए कहा कि इसी विद्यालय ने उनके शैक्षणिक जीवन को मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने अपने शिक्षकों और तत्कालीन प्राचार्य का स्मरण करते हुए विद्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया।
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इस अवसर पर बिरला स्कूल प्रशासन ने अपने पूर्व छात्र प्रो. मिलाप पूनियां को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। कुलपति ने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका ‘न्यूज एंड व्यूज’ का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में बिरला स्कूल के प्राचार्य धीरेंद्र सिंह, प्रधानाध्यापक एस.पी. आनंद तथा बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसएस नायर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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