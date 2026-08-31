Rohtak News: निजीकरण को लेकर बिजली निगमकर्मियों ने जलाईं प्रतियां
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 31 Aug 2026 09:12 PM IST
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रोहतक। बिजली निगम कर्मचारियों ने सोमवार को प्रत्येक सब यूनिट पर निजीकरण को लेकर एचईआरसी की ओर से पास की गईं प्रतियां जलाई गईं। सर्कल सेक्रेटरी विकास दहिया ने बताया कि बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेशव्यापी आह्वान पर सर्कल की सभी सब यूनिट ने पैरेलल प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस नूंह-गुरुग्राम व अलग एग्रो डिस्कॉम के गठन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रत्येक सब यूनिट ने सुबह 9 से 11 बजे तक जमकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्य संदीप गोयत, गगन पांडे, सुनील दहिया, धर्मराज कुंडू, मंजीत बजाड़, संदीप जांगड़ा, भूपेंद्र हुड्डा, सुनील कुंडू, प्रमोद, सत्यनारायण सैनी, जगबीर हुडा व दिलबाग सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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