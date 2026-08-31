रुबी हत्याकांड: आरोपी ने देर रात तोड़ा दम, दो पेज का सुसाइड नोट मिला, मरने से पहले डायरी में लिखी थी यह बात

होटल में गांव की शादीशुदा युवती की हत्या कर घर में फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने के आरोपी खेड़ी साध निवासी नीरज ने पांच दिन बाद रविवार देर रात दम तोड़ दिया। परिजनों का दावा है कि नीरज ने मरने से पहले दो पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। गांधरा के एक युवक के पास उसके 45 लाख रुपये फंसे थे इसलिए उसने जान दी है। हालांकि, सुसाइड नोट में युवती की हत्या का जिक्र नहीं है। अब फोरेंसिक जांच से ही पता लग सकेगा कि सुसाइड नोट नीरज का ही लिखा हुआ है या और किसी का।

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