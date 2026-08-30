अब मतदाता 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे व आपत्तियां : डीसी

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आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। बिना किसी ठोस कारण के किसी का मत नहीं कटेगा। सूचना मिलने पर मतदाता को निर्धारित समय में अपना जवाब दाखिल करना होगा। प्राप्त दावे व आपत्तियों का निस्तारण 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव का आधार है। सभी पात्र मतदाता इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर लोकतंत्र को मजबूत करें।विभिन्न फार्म से करें आवेदनयदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो फार्म-6 भरें। इससे नाम शामिल कराने का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम, पता, आयु या तस्वीर में गलती होने पर फार्म-8 से संशोधन के लिए आवेदन करें। अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 का उपयोग करें। नागरिक अपने दावे व आपत्तियां निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।