Rohtak News: रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने किया पौधरोपण
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 25 Aug 2026 07:44 PM IST
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रोहतक। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने पठानिया पब्लिक स्कूल सेक्टर-34, सनसिटी में 200 पौधे लगाए व विद्यार्थियों को भी पौधे वितरित किए ताकि वे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी करते हुए उनकी देखभाल का संकल्प लें। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन डॉ. सुनील मुंजाल ने कहा कि पौधरोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी देखभाल कर उन्हें विकसित करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें एलपीएस का सहयोग रहा। इस अवसर पर एसके सचदेवा, डॉ. एसएल वर्मा, तन्वी पठानिया, सुरेश कथूरिया, डीएस बधवार, डॉ. अशोक गुप्ता, डॉ. रमेश चितकारा, अंशुल पठानिया, अमित नागपाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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