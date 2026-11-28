मिलन ढाबा हत्याकांड में पुलिस के वारदात के तीसरे दिन खाली हाथ हैं। दिल्ली, यूपी, सोनीपत, झज्जर व दूसरी जगह भेजी गई टीमों के साथ एसपी गौरव राजपुरोहित ने बैठक की जांच की समीक्षा की। अभी तक पुलिस के पास युवती के विदेश भागने का सबूत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि केवल अंदाजा लगाया जा रहा हे कि वह बैंकाक चली गई है। इसके लिए पुलिस ने आधिकारिक तौर पर एयर पोर्ट ऑथोरिटी से ब्यौरा मांगा है।

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मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाऊ गैंग के लिए राठी गैंग की शामली की युवती ने सोशल मीडिया पर पहले सन्नी रिटोलिया से संपर्क साधा। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वह रोहतक में ही फ्लैट लेकर रहने लगे। यहां तक काले रंग की स्कारपिओ का प्रयोग करती थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुलिस की एक स्पेशल टीम को शक हो गया था कि सन्नी रिटोलिया के साथ दिखाई देने वाली युवती कौन है। हालांकि कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। बताते हैं कि बुधवार की रात वह सन्नी के साथ ही बुलेटप्रूफ गाड़ी में मिलन ढाबे पर आई थी। इसके बाद दोनों ढाबे के अंदर चले गए जहां पहले से बाबा गैंग के तीन शूटर विनित, यश व रिंकू खाना खा रहे थे। युवती ने पुख्ता लोकेशन शूटर को भेज दी। इसके बाद बाहर से आए शूटर ने तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ में छात्र हिमांशु भी मारा गया।पुलिस रिकार्ड के मुताबिक बाबा गैंग के दिनेश उर्फ गोगा की हत्या फरवरी 2026 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस साहिल नाम के युवक को मुठभेड़ के बाद गिरफ़्तार किया था। साहिल ने खुलासा किया था भाऊ सन्नी की हत्या करवाना चाहता है। उससे कहा था वह सन्नी की लोकेशन नहीं दे सकता। जब दिनेश उर्फ गोगा की लोकेशन देने का टारगेट दिया गया। इसके बाद साहिल की ओर से लोकेशन देने पर भाऊ गैंग के शूटर ने दिल्ली बाईपास पर उसकी 35 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। अब भाऊ गैंग ने राठी गैंग की मदद से सन्नी रिटोलिया को मारने का प्लान बनाया था लेकिन सन्नी फिर बच निकला। हालांकि उसकी गैंग के तीन शूटर सहित चार युवक मारे गए।वारदात के तुरंत बाद वायरल पोस्ट में बंटी डीघल का नाम लिखा हुआ था कि उन्होंने ही मिलन ढाबा हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। ढाबे से मिले फोटो का मिलान किया जा रहा है। जांच में बंटी डीघल व कलानौर के एक युवक की भी भूमिका सामने आ रही है। बाकी शूटर यूपी के बताए गए हैं।