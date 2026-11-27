Rohtak News: जिम्नास्टिक में जाट कॉलेज विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 27 Nov 2026 10:46 PM IST
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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 26 और 27 नवंबर को सैनी कॉलेज में हुई। इसमें 10 महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। जाट कॉलेज की पुरुष जिम्नास्टिक टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जाट शिक्षण संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। प्रशिक्षक डॉ. मोनू के मार्गदर्शन में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संवाद
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