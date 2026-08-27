Rohtak News: हरिओम सेवादल आश्रम में मरीजों संग मनाया रक्षाबंधन पर्व

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रोहतक। हरिओम सेवादल आश्रम में वीरवार को मरीजों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। आश्रम में रहने वाले सभी मरीजों को राखी बांधकर व विशेष पकवान खिलाए गए। हरिओम सेवादल के प्रधान आदिश जैन ने कहा रक्षाबंधन सभी का पर्व है। मरीजों ने भी आपस में एक-दूसरे को राखी बांधकर पर्व मनाया। संवाद