Rohtak News: जेएस स्कूल में धूमधाम से मनाया रक्षा बंधन पर्व

विज्ञापन



जूनियर वर्ग में चित्रा ने प्रथम, रुचि ने द्वितीय और मनित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा छठी से आठवीं की प्रतियोगिता में देविका प्रथम, हश्मित द्वितीय और यशवनी तृतीय स्थान पर रहीं। सीनियर वर्ग में कक्षा दसवीं के जयंक ने प्रथम, प्रिंस ने द्वितीय और शिवानी ने तृतीय स्थान हासिल किया। विज्ञापन



संस्था निदेशक जोगेंद्र देशवाल ने सभी विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि समय-समय पर ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ उनमें रचनात्मकता और आत्मविश्वास का भी विकास होता है। जूनियर वर्ग में चित्रा ने प्रथम, रुचि ने द्वितीय और मनित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा छठी से आठवीं की प्रतियोगिता में देविका प्रथम, हश्मित द्वितीय और यशवनी तृतीय स्थान पर रहीं। सीनियर वर्ग में कक्षा दसवीं के जयंक ने प्रथम, प्रिंस ने द्वितीय और शिवानी ने तृतीय स्थान हासिल किया।संस्था निदेशक जोगेंद्र देशवाल ने सभी विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि समय-समय पर ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ उनमें रचनात्मकता और आत्मविश्वास का भी विकास होता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

झज्जर (वि)। गांव भदानी स्थित जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्षा बंधन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कक्षाओं के करीब 200 विद्यार्थियों ने रंगीन धागों, मोतियों, रिबन, सजावटी सामग्री और फूलों से राखियां तैयार कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।