Rohtak News: इलायची, तोरी और मेथी के बीज से बनाई राखी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:45 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:45 AM IST
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बहादुरगढ़। रक्षाबंधन के पर्व पर लोगों को जागरूक करने के लिए संघर्षशील समिति की ओर से एक पेशकश शुरू की गई है। समिति की ओर से पदाधिकारियों ने लोगों को रक्षाबंधन पर्व पर बाजार से राखियां न खरीदकर अनोखे तरीके से राखियां बनाने के लिए प्रेरित किया। समिति सदस्य मनीष कुमार ने बताया कि उनकी ओर से इलायची, तोरी और मेथी के बीजों से राखियां तैयार की गई है। खास बात यह है कि यह राखियां न केवल भाईयों की कलाईयों पर बांधने के लिए बनाई गई है। बल्कि रक्षाबंधन के बाद यदि इन्हें हाथ से कोई उतारता भी है तो यह मिट्टी में मिलकर एक पौधे का रूप ले लेंगी। यह पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से यह राखियां बनाकर पेड़ों को भी सांकेतिक रूप से बांधी जाएंगी। उन्होंने लोगों से मार्केट में बिकने वाली प्लास्टिक के प्रयोग वाली राखियों से परहेज करने के लिए आह्वान किया है।
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