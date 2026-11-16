Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Private procurement of paddy continues in Sampla Mandi

Rohtak News: सांपला मंडी में धान की प्राइवेट खरीद जारी

Mon, 16 Nov 2026 02:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Private procurement of paddy continues in Sampla Mandi
सांपला। अनाज मंडी में धान की प्राइवेट खरीद लगातार जारी है। अब तक मंडी में करीब 90 हजार क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसानों को प्राइवेट खरीद में अच्छा भाव मिलने की बात कही जा रही है, जिससे मंडी में आवक बनी हुई है। खरीद जारी रहने से किसानों को राहत है और रोजाना किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। रविवार को भी कई किसान फसल लेकर मंडी पहुंचे। मार्केट कमेटी का कहना है कि खरीद का सिलसिला अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, बाजरे की सरकारी खरीद बंद हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed