Rohtak News: तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष बने चिराग

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रोहतक। पर्युषण महापर्व के दौरान तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की नई टीम का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें सीए चिराग जैन को अध्यक्ष, इंदु जैन को महासचिव और अनुराग जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपासक रमेश जैन ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई। यह समारोह ग्रीन रोड स्थित जैन तेरापंथ भवन में रविवार को हुआ। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम शिक्षित एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवरों का समूह है। संवाद