रोहतक में गद्दे के शोरूम में लगी भीषण आग: प्रशासन मौके पर मौजूद, डी पार्क के पास पहले भी हो चुका हादसा

रोहतक में आज एक बार फिर दुकानों में आग लगने की घटना सामने आई है। शहर के एक गद्दे के शोरूम में आज भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।

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डी-पार्क हादसे की यादें ताज़ा: यह घटना नौ जून को डी-पार्क मार्केट में हुए बड़े हादसे की यादें ताजा कर देती है, जहां आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। उस हादसे में चार लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई गई थी।पिछले कुछ समय में रोहतक में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। 21 जून 2024 को गांधी कैंप में एक तीन मंजिला बिजली उपकरणों की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। वहीं, 28 जून 2026 को दिल्ली-हिसार रोड पर मन्नत हवेली के बाहर स्थित दुकानों में भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर थी। 31 जुलाई 2026 को गांधी कैंप बाजार में एक जूतों की दुकान में शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगने की घटना हुई थी, जिसे दुकानदारों ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से काबू पा लिया था।