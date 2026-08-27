मेजर ध्यानचंद का जीवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत: डॉ. श्रीभगवान
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 27 Aug 2026 08:52 PM IST
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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में वीरवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। एमडीयू के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉ. श्रीभगवान ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का जीवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है और उनके व्यक्तित्व से अनुशासन, खेल भावना, समर्पण एवं देशभक्ति की सीख मिलती है। डॉ. श्रीभगवान ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कैंपस स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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