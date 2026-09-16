Rohtak News: शान से विराजे लंबोदर, गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजा शहर

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शोभायात्रा के बाद देर रात गणपति चौक पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान 21 किलो का केक काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में काफी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता संजू वर्मा ने की। उन्होंने श्रद्धालुओं को गणेश महोत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करना चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है।समिति पदाधिकारियों ने बताया कि गणेश महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के प्रधान अंकित रोहिला, कोषाध्यक्ष अन्नू वालिया, उपप्रधान तरुण सैनी, प्रचार सहयोगी विशाल जरगर, आलोक रंजन, अरुण झा, राजपाल, रोहित सैनी, सचिन सैनी, अंकित शर्मा, जोनी गुप्ता, कपिल राठी, मोनू शर्मा, लौकी जांगड़ा, निसु रोहिल्ला, पंडित नितिन शर्मा, योगेश सैनी, प्रवीण सैनी और सुदन शर्मा सहित अन्य सदस्य जुटे हुए हैं।-फोटो 81 : 21 किलोग्राम का केक काटते बच्चे। स्रोत समिति