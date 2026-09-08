Rohtak News: एलसीएलओ कर्मचारियों ने सीएम से की मुलाकात

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रोहतक। हरियाणा के एलसीएलओ (लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर) कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। सीएम ने जल्द सीपीएलओ (क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर) में समायोजन और मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान यूनियन की राज्य उप प्रधान रीतू नैन, कार्यकारिणी सदस्य रोहित धानिया, प्रवक्ता नसीम अहमद, कोषाध्यक्ष रविंदर सहित अशोक जींद, रविंद्र रेवाड़ी, सुमन हिसार मौजूद रहे। संवाद