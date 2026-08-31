Rohtak News: 100 मीटर दाैड़ में कोमल, अंजलि व सरिका विजेता

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सांपला। सर छोटूराम कन्या महाविद्यालय में सोमवार को ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेल की तरफ से सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें 128 छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर संतोष हुड्डा ने भी छात्राओं को संबोधित किया। इसी मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर खेलेगा भारत, जीतेगा भारत खेल प्रतियोगिता करवाई गई। 100 मीटर रेस में कोमल प्रथम, अंजलि दूसरे और सारिका तीसरे स्थान पर रहीं। थ्री लेग में ललित, सुमन प्रथम सारिका एवं दिव्या दूसरे स्थान पर रही। जूडो में देवकी प्रथम वंशिका दूसरे, तनु तीसरे स्थान पर रही। प्रो. डॉक्टर मांगेराम ने संचालन किया। संवाद