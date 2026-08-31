फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Devotees were apprised of the significance of the Shrimad Bhagavat.

Rohtak News: श्रीमद्भागवत के महत्व से श्रद्धालुओं को अवगत कराया

Mon, 31 Aug 2026 09:02 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 31 Aug 2026 09:02 PM IST
विज्ञापन
Devotees were apprised of the significance of the Shrimad Bhagavat.
48-झंग कॉलोनी में कथा व्यास पंकज मानस शास्त्री का स्वागत करते श्रद्धालु। स्रोत श्रद्धालु
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। झंग कॉलोनी स्थित उमेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन सोमवार को काफी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे। कथा व्यास पंकज मानस शास्त्री ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत के महत्व से अवगत कराया। श्रद्धालुओं ने उन्हें सम्मानित भी किया।
उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह मानव जीवन को सत्य, प्रेम, सेवा, संस्कार और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञान का महासागर है। उन्होंने संदेश दिया कि मनुष्य को जीवन में अहंकार, लोभ और मोह का त्याग कर प्रभु भक्ति एवं मानव सेवा के मार्ग को अपनाना चाहिए।
विज्ञापन

कथा के दूसरे दिन ज्ञान, भक्ति, भजन, उत्साह, उमंग और आध्यात्मिक आनंद का संगम देखने को मिला। कथा स्थल पर शाम को श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया और पूरा पंडाल श्रद्धालुओं से भर गया। कथा के दौरान प्रस्तुत मधुर भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। इस अवसर पर सतपाल अरोड़ा, पार्षद कंचन खुराना, पूर्व पार्षद अशोक खुराना, जतिन बतरा सहित अनेक श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed