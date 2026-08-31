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Rohtak News: जन स्वास्थ्य विभाग के एसई शिवराज चौहान सेवानिवृत्त
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:57 PM IST
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39-रोहतक के झज्जर रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में एसई शिवराज चौहान के विदाई समारोह
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रोहतक। जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवराज चौहान 19 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। झज्जर रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के एसई कार्यालय में सोमवार को उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। एसई शिवराज चौहान ने 19 साल जन स्वास्थ्य विभाग और 15 साल लोक निर्माण विभाग में सेवाएं दी हैं। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एसई आरएस मलिक, झज्जर एसई अमित शौकंद, झज्जर एक्सईएन अश्विनी सांगवान, रोहतक एक्सईएन संदीप कुमार, संजीव कुमार, रोहित कुमार आदि उपस्थित रहे। संवाद
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