Rohtak News: अंतर-सदनीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित

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झज्जर (वि)। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, झज्जर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में अंतर-सदनीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्राओं के लिए खो-खो और छात्रों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई गई। खो-खो में स्वामी दयानंद सदन प्रथम और महात्मा हंसराज सदन द्वितीय रहा। वॉलीबॉल में स्वामी श्रद्धानंद सदन विजेता तथा महात्मा आनंद स्वामी सदन उपविजेता रहा। विद्यालय परिसर में दिनभर उत्साह और खेल भावना का माहौल रहा। विद्यार्थियों ने पूरे जोश के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रधानाचार्य पंकज वालिया ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का संदेश दिया।