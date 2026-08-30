Rohtak News: सिविल अस्पताल में पहले की तरह सभी के होंगे अल्ट्रासाउंड

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अस्पताल प्रशासन की ओर से पिछले तीन-चार दिनों से अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर पोस्टर चस्पा किया गया था, जिसमें केवल गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए जाने की सूचना दी गई थी। गर्भवती महिलाओं को इसके लिए कमरा नंबर आठ में महिला डॉक्टर से मिलकर पर्ची लेने के लिए कहा गया था।अब महिला डॉक्टर का डेपुटेशन रद्द कर दिया गया है और उनकी सेवाएं सिविल अस्पताल में ही जारी रहेंगी। ऐसे में सभी तरह के अल्ट्रासाउंड की सुविधा दोबारा शुरू हो गई है।प्रतिदिन 50 से 60 अल्ट्रासाउंडसिविल अस्पताल में प्रतिदिन करीब 50 से 60 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या गर्भवती महिलाओं की होती है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुबंधित अस्पतालों में भी गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है।वर्जनडॉक्टर का डेपुटेशन दूसरी जगह किया गया था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। उनकी सेवाएं सिविल अस्पताल में ही जारी रहेंगी।डॉ. अजय सिंगला, एसएमओ, सिविल अस्पताल