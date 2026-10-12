Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 12 Oct 2026 04:16 AM IST
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पूजा
दुर्गा भवन मंदिर : मंदिर में विशेष पूजा सुबह 7 बजे।
माता दरवाजा : शीतला माता मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे।
खेल
सोनीपत रोड : छोटूराम स्टेडियम में अंडर-11 जिलास्तरीय स्कूली खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे।
रामलीला
आईटीआई ग्राउंड : न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से राम जन्म का मंचन रात 9 बजे।
पटेल नगर : न्यू श्री रामलीला कमेटी की ओर से सीता स्वयंवर का मंचन रात 10 बजे
गांधी नगर: नेक कुकारो वाली रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन रात 10 बजे।
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दुर्गा भवन मंदिर : मंदिर में विशेष पूजा सुबह 7 बजे।
माता दरवाजा : शीतला माता मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे।
खेल
सोनीपत रोड : छोटूराम स्टेडियम में अंडर-11 जिलास्तरीय स्कूली खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे।
रामलीला
आईटीआई ग्राउंड : न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से राम जन्म का मंचन रात 9 बजे।
पटेल नगर : न्यू श्री रामलीला कमेटी की ओर से सीता स्वयंवर का मंचन रात 10 बजे
गांधी नगर: नेक कुकारो वाली रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन रात 10 बजे।