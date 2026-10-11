Rohtak News: जगदीश लाल बने भाली शुगर मिल के निदेशक

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रोहतक। द हरियाणा सहकारी चीनी मिल भाली आनंदपुर की प्रबंध कमेटी के लिए चुनाव रविवार को हुए। जिले में मिल के निदेशकों का चुनाव हुआ। पांच साल के लिए चुनाव हुआ है। वार्ड 8 से जगदीश लाल विजयी होकर भाली शुगर मिल के निदेशक बने। जीत के बाद जगदीश ने कहा कि वे शुगर मिल को बेहतर तरीके से चलाने में सहयोग करेंगे। किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। मिल कर्मचारियों की भी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। वे लाहली गांव से हैं और पहली बार निदेशक बने हैं। सहकारी समिति कार्यालय परिसर में चुनाव हुआ। जगदीश लाल की जीत के बाद समर्थकों ने फूलमालाओं से उनको स्वागत किया और आतिशबाजी कर खुशी प्रकट की। संवाद