Rohtak News: अखिल नारंग दूसरी बार जिला भट्ठा एसोसिएशन प्रधान बने

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रोहतक। जिला भट्ठा एसोसिएशन रोहतक की बैठक रविवार को एसोसिएशन कार्यालय में हुई। पुरानी कार्यकारिणी पर सर्वसम्मति से विश्वास जताते हुए अखिल नारंग को सर्वसम्मति से दूसरी बार जिला भट्ठा एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। सुंदर तोमर को महामंत्री और पंडित बृजमोहन को खजांची बनाया गया। कुलदीप दहिया, नरेंद्र दलाल और नरेंद्र सरपंच फरमाना को उपप्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। संदीप हसनगढ़, जयपाल कुंडू टिटौली, रवि कादयान कलानौर, सोमबीर कादयान कलानौर और जोगिंदर जून हसनगढ़ कार्यकारी सदस्य बने। प्रधान अखिल नारंग ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन की मजबूती और भट्ठा व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। संवाद