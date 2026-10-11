फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Akhil Narang becomes District Brick Kiln Association President for the second time.

Rohtak News: अखिल नारंग दूसरी बार जिला भट्ठा एसोसिएशन प्रधान बने

Sun, 11 Oct 2026 08:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 11 Oct 2026 08:48 PM IST
विज्ञापन
Akhil Narang becomes District Brick Kiln Association President for the second time.
रोहतक। जिला भट्ठा एसोसिएशन रोहतक की बैठक रविवार को एसोसिएशन कार्यालय में हुई। पुरानी कार्यकारिणी पर सर्वसम्मति से विश्वास जताते हुए अखिल नारंग को सर्वसम्मति से दूसरी बार जिला भट्ठा एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। सुंदर तोमर को महामंत्री और पंडित बृजमोहन को खजांची बनाया गया। कुलदीप दहिया, नरेंद्र दलाल और नरेंद्र सरपंच फरमाना को उपप्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। संदीप हसनगढ़, जयपाल कुंडू टिटौली, रवि कादयान कलानौर, सोमबीर कादयान कलानौर और जोगिंदर जून हसनगढ़ कार्यकारी सदस्य बने। प्रधान अखिल नारंग ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन की मजबूती और भट्ठा व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed