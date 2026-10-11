Rohtak News: स्वामी सच्चिदानंद ने दिया कर्म संदेश

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रोहतक। आर्य पारिवारिक सत्संग सभा का त्रि-दिवसीय चतुर्वेद शतकम विशिष्ट यज्ञ संपन्न हो गया। मुख्य वक्ता स्वामी सच्चिदानंद ने कर्म और धर्म पर प्रवचन दिया। यज्ञ ब्रह्मा शक्तिदेव ने सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों से आहुतियां डलवाईं। भजन उपदेशक राजेश अमर प्रेमी ने भजन सुनाया। इस अवसर पर प्रधान पवनजीत आर्य सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। रवि आर्य ने वैदिक साहित्य का स्टॉल लगाया। संवाद