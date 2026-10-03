Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 03 Oct 2026 02:51 AM IST
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शिविर पुराना आईटीआई मैदान : मानव कल्याण सोसाइटी की ओर मदन लाल ढींगड़ा कम्युनिटी सेंटर में सेवा शिविर सुबह 9 बजे।
कलश यात्रा
पुरी धाम : बाबा बालक पुरी डेरे की ओर कलश यात्रा सुबह 9 बजे।
हुनर
नेकीराम कॉलेज : नेकीराम कॉलेज में हुनर का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे।
कार्यशाला
पीजीआई : पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग की ओर सेब्रेस्ट पैथोलॉजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस व कार्यशाला दोपहर 1 बजे।
कथा
पुराना आईटीआई मैदान : शहीद मदन लाल ढींगड़ा में भागवत कथा शाम 3:30 बजे
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कलश यात्रा
पुरी धाम : बाबा बालक पुरी डेरे की ओर कलश यात्रा सुबह 9 बजे।
हुनर
नेकीराम कॉलेज : नेकीराम कॉलेज में हुनर का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे।
कार्यशाला
पीजीआई : पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग की ओर सेब्रेस्ट पैथोलॉजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस व कार्यशाला दोपहर 1 बजे।
कथा
पुराना आईटीआई मैदान : शहीद मदन लाल ढींगड़ा में भागवत कथा शाम 3:30 बजे