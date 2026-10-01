Rohtak News: पूर्व सीएम हुड्डा की माैसी का निधन, रद्द किए कार्यक्रम

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रोहतक। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष चाैधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सगी माैसी शांति देवी का हिसार में निधन हो गया। वह बीमार चल रही थीं और हिसार के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 19 सितंबर को एक्स पर डाली पोस्ट में उनसे मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछने का जानकारी दी थी। निधन के बाद चाै. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। ब्यूरो