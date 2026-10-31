Rohtak News: कलानौर में दिवाली से पहले नए भवन में शुरू होंगी स्वास्थ्य सेवाएं

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कलानौर। कलानौर में लंबे इंतजार के बाद सब-डिवीजन नागरिक अस्पताल का नया भवन पूरी तरह तैयार हो गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस तीन मंजिला भवन को स्वास्थ्य विभाग, कलानौर को सौंप दिया है। अब अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिवाली से पहले अस्पताल की सेवाएं नए भवन में शुरू होने की संभावना है।नए भवन में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी, ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, एक्स-रे, लैब, डिस्पेंसरी, इंजेक्शन एवं ड्रेसिंग एरिया, ब्लड बैंक और रिकॉर्ड रूम सहित कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां 16 बेड का इमरजेंसी वार्ड भी बनाया गया है। मरीजों और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और रैंप की व्यवस्था की गई है। नए भवन में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने के लिए अलग से कमरा तैयार किया गया है।कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासीय क्वार्टरअस्पताल के नए भवन के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए 6.08 करोड़ रुपये की लागत से क्वार्टरों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस आवासीय परिसर में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, दो मेडिकल ऑफिसर, तीन क्लास-3 और चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आवास तैयार किए जा रहे हैं।भवन तैयार हो चुका है और विभाग को सौंप दिया गया है। सरकार की ओर से उद्घाटन की अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुराने भवन से नए भवन में शिफ्टिंग का काम चल रहा है। आगे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा।— संजीव मलिक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारीफोटो कैप्शन सौजन्य स्त्रोत संवादनवनिर्मित हस्पताल का भव्य भवनडॉ संजीव मलिक