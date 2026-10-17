फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Health check-ups conducted for 112 people; 8 found to have cataracts.

Rohtak News: 112 लोगों का स्वास्थ्य जांचा, 8 मेें मिला मोतियाबिंद

Sat, 17 Oct 2026 09:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 17 Oct 2026 09:21 PM IST
विज्ञापन
Health check-ups conducted for 112 people; 8 found to have cataracts.
रोहतक। महम के वार्ड नंबर-1 स्थित ढेर पाना चौपाल में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 112 लोगों की आंखों की जांच की गई। इनमेें आठ लोगों में मोतियाबिंद पाया गया।शिविर का उद्घाटन राकेश ढाका व सुनील ढाका ने किया। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नेत्र अधिकारी डॉ. उमेद सिंह खत्री ने सभी 112 लोगों की आंखों की जांच की। जांच के बाद जरूरतमंदों को दवाइयां व चश्मे निशुल्क दिए गए। इस अवसर पर नर्सिंग सिस्टर बबली रानी, परवीन कौशिक, सूरज व अन्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed