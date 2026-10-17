फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   A campaign to keep canals free from pollution will be conducted on the 19th-20th.

Rohtak News: 19-20 को नहरों को प्रदूषणमुक्त रखने का चलेगा अभियान

Sat, 17 Oct 2026 05:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 17 Oct 2026 05:25 PM IST
विज्ञापन
A campaign to keep canals free from pollution will be conducted on the 19th-20th.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। नवरात्र की नवमी और दशमी पर नहरों को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलेगा। सुनो नहरों की पुकार मिशन और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 19 व 20 अक्तूबर को लोगों को जागरूक करेगा।
शहर के नहरी पुलों पर स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। वे लोगों को नहरों में पूजा सामग्री, प्लास्टिक व अन्य वस्तुएं प्रवाहित करने से रोकेंगे। साथ ही जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक करेंगे। मिशन के संस्थापक डॉ. जसमेर सिंह ने नहरों को पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत बताया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि इन्हें प्रदूषणमुक्त रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यकारी अभियंता रामनिवास के मार्गदर्शन में विभाग का स्टाफ भी पुलों पर तैनात रहेगा। मिशन के वरिष्ठ सदस्य ईश्वर दलाल और राजवीर कालीरमन ने लोगों से अपील की। उन्होंने पीने के पानी वाले रजबहों में कोई सामान न डालने और दूसरों को रोकने का आग्रह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर अजय हुड्डा, डॉ. रविंद्र नांदल, साहब सिंह धामड़, रणबीर मलिक, प्रवीण बजाड़, करण सिंह अहलावत, निर्मल पन्नू,अशोक मलिक, किरण साहनी, राजेंद्र दहिया और सुरेश देसवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed