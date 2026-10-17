Rohtak News: दुर्गा भवन मंदिर में आज होगा 108 कन्याओं का पूजन

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दुर्गा भवन मंदिर के पुजारी ज्योतिषाचार्य मनोज मिश्र ने बताया कि मां कालरात्रि का रंग काला है। इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। विज्ञापन

रात 7:15 बजे माता की चौकी प्रारंभ हुई जिसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। दुर्गा भवन के अलावा शीतला माता मंदिर, गुफा वाला मंदिर, माता मंदिर और गांधी कैंप स्थित वैष्णो मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। संवाद दुर्गा भवन मंदिर के पुजारी ज्योतिषाचार्य मनोज मिश्र ने बताया कि मां कालरात्रि का रंग काला है। इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं।रात 7:15 बजे माता की चौकी प्रारंभ हुई जिसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। दुर्गा भवन के अलावा शीतला माता मंदिर, गुफा वाला मंदिर, माता मंदिर और गांधी कैंप स्थित वैष्णो मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। संवाद

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रोहतक। दुर्गा भवन मंदिर में नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य पर 108 कन्याओं का पूजन होगा जिसमें सभी कन्याओं को उपहार और द्रव्य दक्षिणा से सम्मानित किया जाएगा। मंदिर के प्रधान ओमप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में यह आयोजन हो रहा है। सातवीं नवरात्र को मां कालरात्रि की पूजा 108 मीठे पान के भोग के साथ विधि-विधान से संपन्न हुई।