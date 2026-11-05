फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Four accused arrested with

Rohtak News: 38 ग्राम हेरोइन सहित चार आरोपी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 02:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Four accused arrested with
सोनीपत। क्राइम यूनिट कुंडली की टीम ने अलग-अलग स्थानों से हेरोइन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि सरस्वती विहार निवासी पवन उर्फ पंकज और देवीलाल कॉलोनी निवासी आकाश को सेक्टर-23 मोड़ से पकड़ा गया। तलाशी में पंकज के पास से 13 ग्राम हेरोइन मिली, जो उसने आकाश से खरीदी थी। दोनों के खिलाफ शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
विज्ञापन

दूसरे मामले में पुलिस ने ककरोई चौक से इंडियन कॉलोनी निवासी हरिओम को 25 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। उसने हेरोइन लुधियाना (पंजाब) की शिमला पुरी कॉलोनी निवासी हरीश उर्फ हन्नी से खरीदी थी। उनके खिलाफ भी शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed