फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Students sang

Rohtak News: वंदे मातरम् का विद्यार्थियों ने किया सामूहिक गायन

Thu, 05 Nov 2026 02:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Students sang
सोनीपत। डॉ. बीआर आंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राई में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 150 विद्यार्थियों ने एक साथ पूर्ण वंदे मातरम् का सामूहिक गायन कर राष्ट्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम का संयोजन सहायक आचार्य डॉ. अमित गुलेरिया ने किया। इस दौरान वंदे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका को रेखांकित किया गया।
विज्ञापन

कुलपति डॉ. देविंद्र सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को देश के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और राष्ट्रीय मूल्यों से परिचित कराना शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है। कुलसचिव डॉ. आशुतोष मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व अकादमिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में राष्ट्रीय कर्तव्यबोध, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्य विकसित करना भी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed