Rohtak News: जैकेट से सिर ढककर पांच छात्रों ने सहपाठी को पीटा, सिर फटा

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छात्र गोविंद ने बताया कि बुधवार को इकोसॉमिक्स विषय का पीरियड था। शिक्षिका किसी बच्चे के अभिभावक से बातचीत करने लगीं। इसी दौरान उनके पांच सहपाठी छात्रों ने कक्षा में शरारत शुरू कर दी। इसी दौरान छोटे भाई गोपाल के सिर पर जैकेट रखकर मारने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया। आरोपियों ने भाई को छोड़ दिया और अचानक सिर पर जैकेट डालकर हमला कर दिया। हमले में सहपाठी का कड़ा या कोई नुकीली चीज उनके सिर में लग गई और खून बहने लगा। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया।छात्र के पिता सतबीर का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्कूल में जिस समय यह घटना हुई उस समय कक्षा में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधन की है।मामले का पता लगते ही छात्र व परिजनों से मिलकर बच्चे का हाल चाल जाना गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए जिन पांच छात्रों पर पिटाई का आरोप लगा है उन्हें निलंबित कर दिया है। स्कूल में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। कमेटी मामले की जांच करेगी।रोहिता शर्मा, प्राचार्य-छात्र की पिटाई की जानकारी मिली थी। अभी तक परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद उसके आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।संजय, थाना प्रभारी, बहालगढ़