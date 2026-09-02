Rohtak News: प्राकृतिक खेती से समृद्ध होंगे रेवाड़ी के किसान
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:57 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:57 PM IST
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रेवाड़ी। गांव भाड़ावास में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से कृषि मेले का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि एसडीएम बावल संजीव कुमार रहे।
राष्ट्रपति किसान रत्न अवार्डी एवं अरावली किसान क्लब के प्रधान यशपाल खोला ने प्राकृतिक खेती के महत्व और लाभ बताए। उन्होंने कहा कि इससे रासायनिक लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत जैसी तकनीकों तथा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की जानकारी दी।
एसडीएम संजीव कुमार ने किसानों से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेकर इसे वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने जिले में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया।
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डॉ. प्रमोद यादव ने मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों के संतुलन की जानकारी दी। कृषि खंड अधिकारी डॉ. अजित सिंह और एडीओ अंकित यादव ने विभागीय योजनाओं, फसल प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी।
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राष्ट्रपति किसान रत्न अवार्डी एवं अरावली किसान क्लब के प्रधान यशपाल खोला ने प्राकृतिक खेती के महत्व और लाभ बताए। उन्होंने कहा कि इससे रासायनिक लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत जैसी तकनीकों तथा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की जानकारी दी।
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एसडीएम संजीव कुमार ने किसानों से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेकर इसे वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने जिले में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया।
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डॉ. प्रमोद यादव ने मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों के संतुलन की जानकारी दी। कृषि खंड अधिकारी डॉ. अजित सिंह और एडीओ अंकित यादव ने विभागीय योजनाओं, फसल प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी।