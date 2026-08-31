Rohtak News: ऑटो रिक्शा कल्याण संघ के अध्यक्ष बने अमित
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 31 Aug 2026 09:53 PM IST
विज्ञापन
रोहतक। जिले के ऑटो रिक्शा कल्याण संघ की बैठक हुई। इसमें जिले की ऑटो रिक्शा यूनियन का गठन किया गया। अमित चहल को जिला अध्यक्ष, गौरव सरदार को सलाहकार व उप प्रधान, दीपक दलाल को कोषाध्यक्ष, रितिक दूहन को महासचिव, सोनू, बंटी, टोनी और आशू भगत सभी जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। बैठक में काफी संख्या में ऑटो चालकों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर माैजूद रहे। अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश ऑटो रिक्शा कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष तस्वीर सिंह टांक ने की। संवाद
विज्ञापन