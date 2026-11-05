Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Driver dies after dumper falls into a

Rohtak News: डंपर खाई में गिरने से चालक की मौत, शव रखकर चालकों ने किया प्रदर्शन

Thu, 05 Nov 2026 11:15 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Driver dies after dumper falls into a
फोटो नंबर-12चालक की मौत के बाद हंगामा करते डंपर चालक। संवाद
नारनौल। नांगल चौधरी के खनन क्षेत्र में वीरवार को डंपर खाई में गिरने से निजामपुर क्षेत्र के रूप सराय निवासी चालक भगराम (40) की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए डंपर चालकों ने शव नहीं उठाने दिया। डीएसपी भारत भूषण के आश्वासन पर सुबह 11 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन करीब 2:30 बजे शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन

नांगल चौधरी स्थित बखरीजा खदान नंबर 2 में वीरवार को भगराम अपने डंपर को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान डंपर खान में गिर गया। डंपर के नीचे दब जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन

डंपर के खान में गिरने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में चालक एकत्र हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को डंपर के नीचे से निकाला। इस पर वहां एकत्र लोगों ने कुछ देर के लिए शव को उठाने नहीं दिया और हंगामा शुरू कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

खराब रास्ते को लेकर चालकों में रोष
डंपर चलाने वाले चालकों ने बताया कि खान में जाने के लिए रास्ता जोखिम भरा है। यह रास्ता जेसीबी द्वारा पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इसकी शिकायत खान संचालक को कई बार की मगर संचालक ने रास्ता सही नहीं बनाया। डंपर चालकों का कहना था कि इन रास्तों से डंपरों को नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए इस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए।

चार बच्चों के पिता थे भगराम

मृतक भगराम चार बच्चों का पिता थे। दिवाली से दो दिन पहले हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
वर्जन
डंपर चालकों द्वारा खनन क्षेत्र में प्रदर्शन करने की सूचना मिली थी। खनन क्षेत्रों के रास्ते संचालकों को ठीक करवाने के लिए कह दिया गया। सभी चालकों को समझा दिया गया है। अब हालात सामान्य हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
भारत भूषण। डीएसपी मुख्यालय, नारनौल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed