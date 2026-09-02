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Rohtak News: सीएम से मिले धारूहेड़ा के उप चेयरमैन

Wed, 02 Sep 2026 08:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:57 PM IST
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Dharuhera Deputy Chairman met the CM
मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले धारूहेड़ा नगर पालिका के उप चेयरमैन अमन राव
फोटो: 26
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धारूहेड़ा। धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित उप चेयरमैन अमन राव ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान धारूहेड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव तथा अमन राव के दादा एवं हरियाणा टूरिज्म के पूर्व चेयरमैन राव इंद्रपाल सिंह भी मौजूद रहे। अमन राव ने मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। संवाद
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