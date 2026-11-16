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Rohtak News: वार्षिकोत्सव में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Mon, 16 Nov 2026 02:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:15 AM IST
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Devotees swayed to devotional songs at the annual festival
03-मानसरोवर कॉलोनी में आर्य समाज मंदिर के वार्षिकोत्सव में भजन प्रस्तुत करते गायक व मंच पर मौजू - फोटो : samvad
रोहतक। मानसरोवर कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के वार्षिकोत्सव में रविवार को हवन के बाद भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। चौधरी बख्शा राम स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 कुंडीय हवन से हुई, जिसमें आहुति डालकर लोगों ने सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद भजन-कीर्तन हुआ। भजन गायक पंडित संदीप आर्य ने मन का मैल ना धोया, हो गई सारी उमर भजन गाया तो पूरा पंडाल भक्ति में डूब गया।
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दोपहर को प्रवचन में विद्वानों ने आर्य समाज के सिद्धांतों और वैदिक धर्म के बारे में बताया। आचार्य अनुज शास्त्री ने युवाओं को वैदिक संस्कृति से अवगत कराया और कहा कि मन की शुद्धि ही सच्ची भक्ति है। मंदिर के सेवक सुरेश गांधी ने बताया कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। नंद किशोर अग्रवाल, डॉ. रमेश कुमार आर्य, सतपाल आर्य, राजेंद्र नासा, मीना भाटिया, सुशील भाटिया, मनीष ग्रोवर और अशोक चौधरी आमंत्रित रहे। न
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