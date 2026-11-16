Rohtak News: छठ पूजा पर बोले कांग्रेस विधायक, आप अब कर्म से हरियाणवी, म्हारे परिवार का हिस्सा

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बतरा ने कहा कि छठ महापर्व सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि त्याग, तपस्या, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है। सूर्यदेव की उपासना और छठी मैया की आराधना से जुड़ी यह परंपरा जीवन, ऊर्जा और प्रकृति के महत्व का बोध कराती है।कलानौर की विधायक शकुंतला खटक ने कहा कि व्रती महिलाएं जिस कठिन साधना और नियम-निष्ठा के साथ इस पर्व को निभाती हैं वह हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। मौके पर विधायक बतरा ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से श्रद्धालुओं को छठ महापर्व पर भेजा शुभकामना संदेश भी पढ़कर सुनाया। पूर्वांचल एकता समिति के संरक्षक डॉ. संजय कुमार, राज सिंह पटेल, सुबोध ठेकेदार, प्रधान संजीव सिंह, महासचिव दिनेश सिंह और कोषाध्यक्ष पप्पू सिंह ने दोनों विधायकों को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस अवसर पर पार्षद विजय गोयल, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील बल्ली, विजय ठेकेदार, सुनील बड़क, विजय गुलाटी, सुनीता मोहन व सुदेश हुड्डा भी मौजूद रहीं।